北京冬奧｜中亞五國元首與阿根廷總統將出席開幕禮

中國外交部發言人趙立堅1月26日稱，中方熱烈歡迎中亞五國元首來華出席北京冬奧會開幕禮，共同見證冬奧盛會。他又談到阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）2月4日至6日將訪華並出席開幕禮。



澎湃新聞26日報道，趙立堅主持例行記者會時證實中亞五國元首赴華出席北京冬奧會開幕禮一事。

在前一天，中國國家主席習近平在北京主持中國與中亞五國建交30周年視像峰會，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克的領導人均有與會。

中國外交：圖為1月25日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部）

趙立堅形容中亞國家是中國的好鄰居、好朋友、好夥伴和好兄弟，又說中亞五國元首多次表示支持中方舉辦北京冬奧會，反對體育政治化。

他還介紹，阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）2月4日至6日訪華並出席北京冬奧會開幕禮，這是費爾南德斯首次訪問中國。

趙立堅稱，今年2月19日迎來兩國建交50周年紀念日，中國和阿根廷是相互信任的好朋友和共同發展的好夥伴，中方相信費爾南德斯此番訪華會為中阿全面戰略夥伴關係開啟嶄新篇章。