阿富汗變天期間　約翰遜被指介入批准安排動物優先撤離

英國首相約翰遜（Boris Johnson）最近醜聞纏身，除了「派對門」事件外，有告密者透露，阿富汗首都喀布爾（Kabul）被塔利班（Taliban）入主期間，約翰遜曾批准安排動物優先撤出當地的行動。



英國廣播公司（BBC）1月26日報道，國會外交事務委員會公開一封來自外交國務大臣高仕文（Zac Goldsmith）辦公室官員發送給另一名同部門官員的電郵，披露在去年8月時，一個由前海軍陸戰隊經營的慈善組織Nowzad獲得不少宣傳，並指首相剛批准該組織的員工及動物撤出阿富汗。

Nowzad在阿富汗營運獸醫診所等設施，聘請和訓練阿富汗籍員工。塔利班入主喀布爾之後，該組織的支持者憂慮，員工與外國機構工作而可能身陷險境，組織內的動物或面臨危機，因此發起活動，要求當局協助他們撤離。

英國政府在8月以包機接載大約1.5萬名公民撤出阿富汗，當中包括Nowzad創辦人法辛（Pen Farthing），他擁有的150隻動物亦獲支持者透過捐款安排飛機離開。組織的員工卻一度滯留當地，及後才到巴基斯坦避難。

報道指，法辛的一名盟友透露，對方曾向約翰遜的妻子西蒙茲（Carrie Johnson，舊姓Symonds）聯絡，要求約翰遜與防相華禮仕（Ben Wallace）討論確保法辛及動物可以撤離。不過華禮仕否認有此事，法辛亦指政府沒有參與其中；約翰遜曾在12月表示，將動物放在優先的指控不實。