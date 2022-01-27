日美擬部署無人機監視中國

據日本媒體報道，日美兩國政府正在考慮向日本海上自衛隊鹿屋航空基地臨時部署大約7架美軍MQ9無人駕駛偵察機。



據日本《朝日新聞》1月26日引述多個政府消息來源稱，駐日美軍將在位於鹿兒島縣的海上自衛隊鹿屋空軍基地臨時部署MQ9死神無人機，以應對來自中國的海上威脅。

報道稱，這將標誌着美國軍方首次在日本自衛隊基地部署這種高空飛行的無人機，其目的是加強對西南地區的警戒和監視。

報道表示，大約7架MQ9「死神」將被部署在該基地。屆時將有近100名美軍人員駐紮日本，對無人機進行操作。預計這些無人機最早將從2022年年春天開始部署在該基地，為期約一年。

報道稱，日本防衛省將向基地附近的地方當局介紹這一計劃，並開始為部署進行必要的研究。

MQ9全長約11米，主翼展長20米，可以在地面遙控操縱。其飛行高度可達1.5萬米，超過民用飛機，而且拍攝畫面精度高，監視能力較強。MQ-9分為攻擊型和偵察型，鹿屋基地部署的是偵察型。

不過，據日本媒體報道，此次部署計劃或許會遭到當地政府反對。因為此次計劃在鹿屋基地部署的無人機部隊無論規模還是駐留期限都將超過以往，部分美軍士兵的住宿問題可能需要依靠當地酒店等民間設施解決。

當地時間2018年10月14日，日本鹿兒島，日本陸上自衛隊水陸兩棲作戰部隊和美國海軍陸戰隊在當地舉行聯合演習。 （Getty）

據報道，美軍「全球鷹」無人機在日本的部署始於2014年5月，最初被部署在三澤基地，目的是加強對朝鮮等國的監視。

部署工作後來又於2017年5月在橫田基地展開。自那以後，美軍每年會派2至6架無人機和40至110名美軍士兵在上述兩處基地駐守2至5個月。

日本防衛省官員宣稱，為了監視中國，相比將據點部署在東日本一側，部署在可以全年監視西南諸島等領域的鹿屋更加合理，當地可用面積也更大。

報道稱，鹿屋基地根據《物資勞務相互提供協定》（ACSA），每年都會向美國軍機提供燃料補充等數十次後方支援。因駐日美軍重組，鹿屋基地自2019年9月起開始承擔美軍岩國基地的KC-130空中加油機訓練任務。