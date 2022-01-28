洪都拉斯首位女總統就職　多項難題有待解決

撰文：張子傑
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洪都拉斯（Honduras）總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）1月27日宣誓就職，成為當地首位女總統。外界期待她可以帶領國家走出困境，當中解決立法機構爭議更是迫在眉睫。

美聯社報道，卡斯特羅在首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）的國家運動場內宣誓就任。而在就職禮舉行前數小時，她在Twitter公布16個內閣官員人選，當中包括2名女性。她的兒子埃克托爾（Hector Zelaya）出任私人秘書，防長一職則由「第一先生」、前總統塞拉亞（Manuel Zelaya）的侄子何塞·曼努埃爾（José Manuel Zelaya）負責。

卡斯特羅曾三度角逐總統寶座，丈夫塞拉亞在2009年遭軍方政變推翻。她上任後，除了需要面對當地失業率高企、罪案頻生、貪污嚴重、醫療及教育制度崩潰等難題外，國會由誰領導亦是一大問題。

卡斯特羅領導的自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）與獲得她的同意、副總統所屬政黨各自推舉國會議長人選，而且雙方無意退讓，導致國會25日出現同時開會的奇景。不過此舉勢拖累卡斯特羅推動政策的成效。

另外卡斯特羅銳意打擊貪污及改善經濟的決心，包括有意邀請聯合國在當地成立反貪使團，令美國有意與當地合作，提升洪都拉斯民眾的生活水平，紓緩該國的移民潮。

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