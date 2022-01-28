烏克蘭局勢｜美國呼籲中國向俄羅斯發揮影響力　以外交解決爭議

烏克蘭局勢仍未明朗，俄羅斯政府1月27日指美國及北約（NATO）沒有正面回應莫斯科的要求，但強調對話大門長開。華府同日則呼籲中國向俄羅斯發揮影響力，促使對方以外交形式化解這場危機。



美國負責政治事務的副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）27日在國務院舉行定期簡報會，指如果烏克蘭爆發衝突，對中國而言都不是一件好事，因此呼籲北京運用其影響力，敦促莫斯科重回外交途徑。她亦稱，華府與北約都傾向選擇外交，如果俄羅斯拒絕對話，將面臨迅速而嚴重的代價。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，莫斯科方面需要時間審視美國及北約就安全保障建議的回應，目前不會急於作出結論，但他認為對方沒有認真回應俄羅斯的憂慮，因此對局勢不感到樂觀。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）亦稱，俄美雙方有望可以在次要問題上展開認真對話，但在主要問題上分歧嚴重。他同時提到，總統普京（Vladimir Putin）會決定莫斯科的下一步。

另外美國總統拜登（Joe Biden）同日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，討論安全、能源及宏觀金融援助等議題。拜登亦會在2月7日於白宮接見到訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），預計烏克蘭問題會成為討論重點。