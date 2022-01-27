「諾曼底模式」恢復　俄羅斯：有分歧也有共識　烏克蘭：積極訊號

在長達8小時的「諾曼底模式」會談結束後，俄方表示，各方仍就烏克蘭問題存在分歧，但有共識。



據塔斯社1月27日報道，當地時間1月26日，法國、德國、俄羅斯和烏克蘭四國在法國巴黎就烏克蘭問題舉行了「諾曼底模式」會談。會談結束後，俄方代表、俄總統辦公廳副主任科扎克（Dmitry Kozak）表示，談判進展並不順利，但這是各方首次就烏克蘭問題直接進行的對話。

據科扎克透露，各方就烏克蘭東部衝突存在不同看法，但各方都同意必須遵守烏克蘭東部的停火協議（編者注：明斯克協議）。

2022年1月18日，烏克蘭士兵在頓涅茨克的戰壕駐守。（Getty）

俄羅斯衛星通訊社1月27日引述烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrey Yermak）表示：「『諾曼底模式』會談恢復這一事實本身就是一個非常積極的訊號。」

他稱，談話艱難而豐富，「我們今天對明斯克協議和『諾曼底模式』領導人2019年協議執行情況進行審查」。

他稱，「諾曼底模式」會談領導人顧問在會談中支持停火，宣布對「明斯克-2」文件的執行存在分歧，但是希望對此作出努力。

葉爾馬克說：「我認為，『諾曼底模式』所有與會人員支持始終無條件遵守停火規定是主要成果。」

他稱，烏克蘭願意繼續在「諾曼底模式」框架內作出努力，並尋求局勢降溫。

根據「諾曼底模式」，俄、法、德、烏四國將一起尋求烏克蘭衝突的解決方案。科扎克稱，四國將於兩周後在德國柏林舉行新一輪會談，各方將努力減少分歧。

德國之聲1月27日報道稱，法國當局表示，特使們「支持無條件地尊重停火和全面遵守2020年7月22日的加強停火措施，無論在執行《明斯克協議》上有何分歧」。

2022年1月22日，烏克蘭領土防禦部隊的成員在烏克蘭基輔的一個城市公園訓練。（AP）

2014年4月，烏克蘭東部的頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）爆發烏政府軍和民間武裝間的大規模衝突。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在白俄羅斯明斯克達成停火協議。

此後，大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火時有發生。多年來，俄羅斯和烏克蘭都曾多次指責對方違反停火協議。

近期，俄烏關係加速惡化，雙方都在各自邊境處部署了大量軍隊。美國、烏克蘭和北約等指責俄羅斯存在「入侵」烏克蘭的可能。俄方對此予以否認，稱有權在俄境內調動軍隊，並指責北約軍事活動威脅俄國家安全。