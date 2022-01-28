吉爾吉斯與塔吉克邊防軍交火　至少6傷

中國中亞鄰國吉爾吉斯（Kyrgyzstan）與塔吉克（Tajikistan）邊防軍交火，中途有短時間停火，但目前衝突仍在繼續。



吉爾吉斯發聲明稱，27日塔吉克軍人向己方開火，地點位於名為Tort-Kocho及Chyr-Dobo的村莊。吉爾吉斯指塔軍使用迫擊砲和榴彈發射器。聲明並形容目前邊界局勢「緊張」。

塔方稱吉方從吉爾吉斯境內向塔吉克方向密集開火，塔方還錄得無人機侵犯領空的情況。

發生此事之前，塔吉克民眾被指封鎖連接吉爾吉斯兩個城市、但須經過塔吉克國土的道路。內文稱，兩國邊務機關協商後，道路重新開放，「但塔吉克方面朝（吉爾吉斯）邊防單位使用武器和開火，局勢因此惡化」。

央視網1月28日援引吉爾吉斯邊防局新聞中心消息報道，從當地時間1月27日晚上11時50分開始，吉爾吉斯與塔吉克停火10分鐘。

塔吉克國家安全委員會稱，有塔方平民和邊防部隊士兵在衝突中喪生，但是並沒有公布具體數字。此前有報道稱，衝突已導致雙方共17人受傷，其中塔方13人，吉方4人。

塔吉克未即時就現況置評，它一般也極少就邊界衝突發聲明。不過塔吉克新聞網站「亞洲+」（Asia-plus）證實有衝突發生，並引述一名塔吉克村民稱是吉軍先開火。

調停不果

報道稱，根據計劃，停火期間，吉爾吉斯總統駐巴特肯省代表與塔吉克索格特州州長以及兩國邊防軍開會，但隨後吉方宣稱塔方再次違反關於停火的雙邊協議，繼續向吉爾吉斯陣地射擊，導致目前兩國邊境的衝突仍在繼續。

根據塔吉克國家安全委員會發布的聲明，當地時間1月27日下午5時20分左右，約50名吉爾吉斯公民在兩國邊境的一座橋上強行攔下一輛塔吉克公民運送砂土的貨車。

塔方隨即要求舉行地方代表級別的會議以制止吉爾吉斯公民的非法行為，但吉方並沒有到場參與，反而派遣邊防部隊下午18時10分左右進入陣地並使用輕型武器向塔吉克普通公民開火，同時在吉爾吉斯巴特肯（Batken）邊境地區進行了部隊和裝備調動。

吉爾吉斯與塔吉克2021年4月28日在吉爾吉斯巴特肯州科克塔什爆發邊境衝突，起因與爭奪水資源有關。事件中44人死亡，3萬多人需疏散。兩國外長同年4月29日磋商，達成全面停火協議。

塔吉克和吉爾吉斯之間約970公里的邊界中，其中近半兩國都未同意。

由俄羅斯主導集體安全條約組織（CSTO）27日表示，秘書長薩斯（Stanislav Zas）已與兩國軍官會談，盼停止衝突。