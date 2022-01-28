在印華企被大規模查稅　中國對印度投資環境表擔憂

近期，印度稅務部門對中國有關在印企業開展大規模進駐式稅務稽查，中國商務部新聞發言人高峰1月27日回應稱，中方對此表示關注，並對印度投資環境感到擔憂。



據環球網1月27日報道，印度財政部1月5日發布聲明稱，中國智能手機製造商小米在印度當地的公司存在「逃稅行為」，要求其追繳2017年4月至2020年6月間共65.3億盧比的稅款。小米公司隨後對此進行了否認，表示小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。小米稱，此次印度有關部門要求補繳稅金與小米近期業務無關。

在印度稅務部門此次「查稅風暴」中，中國手機品牌成為最明顯的目標之一。印度《明特報》網站（livemint）報道稱，小米和OPPO兩家中國手機企業或將為「逃稅」補繳鉅額罰款。

數據顯示，去年第三季度印度智能手機市場前5大品牌有4個來自中國——小米、vivo、realme和OPPO。小米是印度市場最受歡迎的智能手機品牌，市佔率高達23%。中國手機品牌在印度市場受到追捧，市場份額遠超印度本土品牌。

就此，雲南財經大學印度洋地區研究中心副教授楊怡爽曾表示，出於保護本國產業目的的這種非正當打壓，有可能影響中企在印度市場進一步擴大投資的信心。

高峰27日下午指出，中國企業在印投資經營，為印度當地創造了大量就業機會，對印度經濟發展做出了積極貢獻。高峰強調，希望印方能夠為在印中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。