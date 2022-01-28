出席洪都拉斯總統就職禮　賀錦麗與賴清德短暫交談

台灣副總統賴清德1月28日出席洪都拉斯（Honduras）新總統希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）就職禮。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也有出席。賴清德與賀錦麗同場時有短暫交談。這是美、台副總統首次在國際場合自然互動。



直至典禮進行至授予卡斯特羅藍白色的總統綬帶時，賀錦麗才進場。她進場後逐一跟各國元首致意，並在走到賴清德所在位置右方時，兩人短暫交談。賴清德其後主動與她攀談，兩人聊了二、三十秒。

圖為2022年1月27日美國副總統賀錦麗（右）與洪都拉斯新總統奧瑪拉・卡斯特羅在洪都拉斯總統府內邊走邊談。（AP）

台灣聯合報28日稱兩人簡單寒暄，賴說了「感謝美國對台灣的支持」。台灣總統府幕僚強調，兩人僅是簡單自然的互動。

據美國之音報道，針對賀錦麗是否將與賴清德會面，一位資深官員回應，賀錦麗沒計劃在訪洪都拉斯期間與台灣副總統會面。