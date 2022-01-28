中國聯通美洲公司經營授權被吊銷　中國曾多次指責美國無理打壓

美國又以「國家安全」為由，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司在美提供州際和國際通信服務的授權。



綜合媒體1月28日消息，美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月27日發布一項命令，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）在美國提供州際和國際通信服務的授權，並要求該公司在命令發布的60天內停止在美的任何國內和國際服務。

美國聯邦通信委員會在命令中宣稱，中國聯通（美洲）運營有限公司「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求」。

此前，在2021年3月，美國聯邦通信委員會就撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

中國外交部發言人趙立堅當時表示，中方對此堅決反對。中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

另外，2021年12月16日，美國財政部將8家中企列入「中國軍工企業」投資黑名單。同日，美國商務部將中國軍事科學院、軍事醫學研究院及其旗下11家研究所等25個實體列入限制出口的名單，美國國會參議院則在當天通過所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」。美方這一系列動作的理由，均扯上所謂涉軍、涉疆、人權等問題。

中國外交部多次回應稱，中方一貫反對美方泛化國家安全概念、無理打壓中國企業的行徑。中方也多次介紹了涉疆問題的事實和真相。中方將密切關注事態發展，一如既往堅決捍衛中國企業的正當、合法權益。」