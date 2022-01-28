賴清德與賀錦麗簡短交談　國台辦：謀獨挑釁將依法受到嚴懲

台灣副總統賴清德在洪都拉斯期間與美副總統賀錦麗（Kamala Harris）寒暄及簡短交談，民進黨稱這是「外交突破」。對此，國台辦予以回應。



在2022年1月28日的國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮答記者問時表示，中方敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動履行不支持「台獨」的嚴肅承諾，停止在涉台問題上玩火。

朱鳳蓮指出，民進黨當局勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，把充當美國反華遏華棋子當成所謂「外交突破」，站在了中華民族的對立面。任何人任何勢力進行謀「獨」挑釁，必將依法受到嚴懲。

台灣副總統賴清德在當地時間1月27日出席洪都拉斯新總統就職禮，美國副總統賀錦麗也有出席。賴清德與賀錦麗同場時有短暫交談。這是美、台副總統首次在國際場合自然互動。

直至典禮進行至授予卡斯特羅藍白色的總統綬帶時，賀錦麗才進場。她進場後逐一跟各國元首致意，並在走到賴清德所在位置右方時，兩人短暫交談。賴清德其後主動與她攀談，兩人聊了二、三十秒。

台灣《聯合報》28日稱兩人簡單寒暄，賴說了「感謝美國對台灣的支持」。台灣總統府幕僚強調，兩人僅是簡單自然的互動。

據美國之音報道，針對賀錦麗是否將與賴清德會面，一位資深官員回應，賀錦麗沒計劃在訪問洪都拉斯期間與台灣副總統會面。