網絡遊戲變招攬工具？　美媒：販毒集團透過GTA Online招募新人

網絡遊戲大受年輕人歡迎，但美媒1月24日報道，墨西哥一些販毒集團透過《俠盜獵車手Online》（GTA Online）等電子遊戲招攬新人，美國海關部門更發現真實案例。



《福布斯》（Forbes）報道，早在去年時，墨西哥警方已開始警告有販毒集團透過受歡迎遊戲招攬年輕人，但未有太多證據，至2021年11月，美國亞利桑那州海關與邊境保護局官員在執法時發現真實案例。

《俠盜獵車手》系列是廣受歡迎的電子遊戲（Facebook@Rockstar Games）

在這宗案件中，美國官員搜獲近60公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine），女司機納瓦羅（Alyssa Navarro）承認自己1月時透過GTA Online認識一名自稱George的男子，兩人之後透過其他社交程式保持聯絡，George招攬她做「跑手」，負責駕車運送「電子產品」，開價一趟最多2000美元（約1.56萬港元）酬勞。

最終執法人員在汽車油箱內發現冰毒，納瓦羅被控串謀入口、販賣及持有毒品，她否認控罪。

報道指，墨西哥執法部門2021年10月也曾稱，有犯罪集團透過受歡迎遊戲Free Fire招募3名未成年人為集團「把風」，並提供一周200美元（約1,556港元）報酬，另據報有犯罪集團透過GTA Online招募新人。