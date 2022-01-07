《魷魚遊戲》鄭浩妍登美版VOGUE封面　韓國模特兒史上第一人

《魷魚遊戲》紅遍全世界，連帶捧紅片中的角色，其中以「姜曉」一角爆紅的模特兒鄭浩妍爆紅後不僅接下多個國際品牌代言，也頻繁出席各大典禮和節目，如今她再成為首位登上美版VOGUE雜誌封面的韓國模特兒。



CNN報道，鄭浩妍登上美版VOGUE二月號的最新封面，再度創下爆紅後的新里程碑。

鄭浩妍在接受採訪時表示「這種感覺，言語所能表達的東西是有限的」，並透露是家人的支持讓她保持清醒，而迅速爆紅也讓她反思在《魷魚遊戲》之前所經歷的職業挑戰。

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鄭浩妍19歲時在韓國模特兒真人騷Korea's Next Top Model中獲得第二名，幾年後她搬到紐約，當時她擔任LV、Marc Jacobs和香奈兒等品牌的模特兒令人印象深刻，但2019年之後鄭浩妍的工作量開始減少，不過也恰好是那段時間讓她對表演產生興趣。

鄭浩妍坦言「回想起來，如果不是那些安靜和孤獨的時光，我不知道有一天我會想演戲」。

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