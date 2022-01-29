烏克蘭局勢｜美國防部長首度承認　俄軍部署足以侵烏

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1月28日說出席部門舉行的新聞發布會上說：「雖然我們不認為普京總統已經做出對烏克蘭使用這些部隊的最終決定，但他現在顯然有能力。」



俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊，已經到了普京（Vladimir Putin）總統現在有一系列軍事選項的地步，其中包括不全面入侵的行動。

奧斯汀說，普京可以動用他大約10萬軍隊中的任何一部分來佔領烏克蘭城市和「重要領土」，或者採取「強制行動或挑釁性政治行動」，比如承認烏克蘭境內的分裂領土。他敦促普京緩和緊張局勢，並似乎警告莫斯科，白宮最近表示，俄羅斯的意圖是把烏克蘭描繪成侵略者，利用「假旗行動」來為襲擊辯護。

奧斯汀說：「我們仍然關注俄羅斯的虛假訊息，包括可能為進一步入侵頓巴斯製造藉口。」「這完全是俄羅斯的套路。他們沒有騙我們。」

奧斯汀表示，與俄羅斯的衝突「並非不可避免，外交有時間和空間，」奧斯汀補充說：「美國與我們的盟友和夥伴步調一致，為俄羅斯提供了一條擺脱危機、走向更安全的道路，國防部將繼續支持這些外交努力。」

與奧斯汀一同出席新聞發布會的美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）則指出，目前集結在烏克蘭邊境附近的俄軍不僅有地面部隊、海軍和空軍，更有特種作戰部隊，以及具備發動網絡電子戰的能力。他警告稱俄倘選擇入侵烏克蘭將付上代價，包括傷亡以及其他重大影響，敦促普京以外交途徑解決爭議。