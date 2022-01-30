法國舉辦「印太論壇」未邀中國　美媒：劍指中國「一帶一路」

1月24日舉行的歐洲議會外交事務委員會的聽證會上，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）宣佈，法國和歐盟決定於2月22日在巴黎聯合主辦首屆「歐盟印太論壇」。



美國政治新聞網Politico於1月27日報道，法國已向日本、印度、澳洲、韓國等地區大國和馬爾代夫、科摩羅（Comoros）、密克羅尼西亞（Micronesia）等太平洋島國共計30個地區國家政府發出邀請，中美兩國被排除在邀請名單之外，引發關注。

Politico稱，法國舉辦印太論壇劍指中國「一帶一路」倡議意味明顯，這點從邀請名單中可見一斑，但對於法國為什麼沒有邀請美國，則言辭模糊，一筆帶過。

台媒稱除了中國，另一個缺席的亞太國家是「與中國有堅定情誼、同時也是印度勁敵」的巴基斯坦；此外，為了不被搶去領導風采，美國也未受邀。不過，令人驚訝的是，之前因潛艇訂單而與法國關係緊張的澳洲依然在受邀名單上。

法國2022年成為歐盟輪值主席國後公布的歐盟要務大綱中，這論壇會在「全球門戶」計劃（Global Gateway）脈絡下，聚焦安全、防禦、數位、互聯挑戰，以及全球議題。「全球門戶」被視為是歐盟抗衡中國「一帶一路」倡議的計劃。