美國再遇暴風雪　全球氣候變暖會形成更多「炸彈氣旋」｜新聞背後

美國東北沿岸受暴風雪吹襲，降雪超過60厘米。暴風雪造成電力中斷，麻省超過10萬戶停電，5個州已宣布進入緊急狀態。這不是美國今年冬季第一次遇上暴雪，東岸部分地區在1月已經歷了另外3次暴雪，只是這一次的更大、更猛烈。



吹襲美國的暴風雪不是尋常的風雪，而是一種被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis），或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴。所謂炸彈氣旋是一種氣壓急速下降，突然而成的溫帶氣旋。

2021年是全球有紀錄以來第6暖的一年，正當人們討論全球暖化不是應該讓冬天變得更和暖，為何會出現嚴寒暴雪時，嚴寒暴雪——極端天氣，正是因全球氣候暖化所促成。

圖為1月29日美國波士頓，暴風雪來襲，刮起大風暴。（Getty）

氣旋的產生，需要兩個重要的元素，溫暖的海水，及穩定的高層大氣。全球氣候升溫，已讓海水更容易滿足第一個的條件。溫暖的大氣可以儲存更多的水分，更容易形成對流加強氣旋的威力。當高層大氣風切變減少，氣旋就會出現，最終形成風暴。

氣旋若出現在夏天，就會形成颱風。若氣旋出現在冬天，與極地渦旋、北極氣團互相影響，就會造成強烈的暴風雪。美國平均每數年會看到一次的暴風雪，但隨着全球氣溫上升，風暴會變得更頻密，且每次威力會更大。

因此這會出現即使全球降雪量在下降，同時會刮起強烈暴風雪的情況。如地中海因其地理和面積，相較其他海洋會更容易變暖，導致氣旋更容易出現。早前吹襲希臘及土耳其，帶來暴風雪的天氣也是因此而成。