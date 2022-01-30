東盟2月16至17日柬埔寨召開外長會　商討對緬甸人道援助

柬埔寨外交部1月29日宣布，原定於1月舉行的東盟外長會議因在緬甸問題上存在分歧而推遲之後，柬埔寨重新安排在2月16日至17日舉行，料討論對緬甸的人道主義援助事宜。



柬埔寨是今年的東盟輪值主席國，重新安排的外長會是該國舉辦的首場重要會議。預計東盟成員國將就如何應對緬甸局勢交換意見，議程亦可能包括派遣特使調解軍方和民主勢力之間的對話。

日本共同社引述消息人士指，目前正考慮使用視像和面對面的混合形式舉行會議。

英媒29日引述柬埔寨外交部發表的聲明稱，柬埔寨外交大臣兼東盟緬甸問題特使布拉索昆（Prak Sokhonn）正準備首次訪問緬甸，「他的優先事項是推動實行東盟成員國之前一致同意的『五點共識』，並在即將舉行的東盟外長會議上討論有關事宜。」

柬埔寨最初計劃於1月18日至19日在該國北部的暹粒舉辦為期兩天的會議，但在會議召開前幾天宣布押後舉行。自緬甸2021年2月發生政變以來，東盟成員國一直拒絕邀請緬甸軍方領導人參加東盟會議，主因緬甸軍政府遲遲未能落實「五點共識」，持續鎮壓抗議者。

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）於1月初與緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面，並有意邀請緬甸軍政府代表出席東盟會議，遭到新加坡和馬來西亞等國反對。部分東盟成員國外長以無法前往當地為由拒絕出席，會議被迫臨時改期。