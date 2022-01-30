美媒：美國應減少對華稀土供應依賴

美國「勇士專家」網站1月19日發表安德森（Grant Anderson）撰寫的題為《稀土——美國國防與太空的關鍵要素》的文章。



文章指出，2021年12月初，有消息曝出中國將成立一家新的國有大型企業，專注於稀土元素市場——這一行業已經被中國人主導。此舉將減少中國稀土企業之間的惡性競爭，確立在國際市場的議價權，由此讓中國進一步加強對全球稀土元素供應鏈的控制權。

文章指出，令人不安的是，美國現在80%的稀土元素需求都依賴中國——儘管與其他許多行業一樣，美國曾經是世界稀土生產大國。事實上，根據國會研究服務部最近的一份報告，2019年，「美國消耗的全部稀土金屬及化合物都源自進口，不過也出口了一些國內開採的稀土濃縮物用於進一步加工（部分原因是美國國內加工設施不足）。」此外，在美國政府宣稱對國家安全不可或缺的35種關鍵礦產中，有31種都極度依賴中國的供應，而且消息人士表示，其中有14種是美國境內所沒有的。

文章稱，至於中國在全球稀土貿易中到底佔據多大主導權，外界的看法存在一定差異——但不管是來自哪一方的估計或消息，顯而易見的事實是，中國是這一領域的重量級參與者。再加上這則關於中國稀土行業整合的最新消息，看來中國似乎無意放棄對稀土市場的掌控。

從好的方面講，這個問題正在得到美國國會愈來愈多的關注，最近幾屆國會推出旨在解決稀土問題的多項法案。儘管如此，在中國努力對全球稀土市場擁有更大控制權這一點上，美國決策者不該抱有任何幻想，而且應該保持清醒的認識。

通過觀察俄羅斯利用天然氣對西歐施加影響，可以清楚看出，相互競爭的國家為了獲得更廣泛的地緣政治利益，會無所顧忌地將本國的自然資源化為武器。考慮到稀土在美國國防與太空計劃中發揮着關鍵作用——更別說作為清潔能源選項了——在這類重要資源上完全依賴中國似乎是有問題的。

文章最後指出，美國需要開始採取果斷行動，縮小在這方面向中國打開的風險敞口。