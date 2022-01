美參院提出跨黨派法案　欲阻國防承包商買中國稀土

美國參議院1月15日會提出一項獲跨黨派支持、名為《2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案》(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)的法案。



這項由共和黨參議員科頓(Tom Cotton)及民主黨參議員凱利(Mark Kelly)提出的法案,會在2026年之前強制禁止國防業務承包商購買中國稀土,並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

它基本上是利用國防部斥資數以十億美元採購戰鬥機及導彈等武器的活動,藉此要求承包商停止依賴中國,並進一步延伸至支持恢復本土稀土生產。

美國只有一處稀土礦,且沒處理稀土礦物能力。

科頓稱終止美國依賴對中國稀土開採及加工,對於建立本國國防及科技部門至關重要。他形容,是美國以往的政策造成中國逐漸成為全球稀土業的領導者,他並稱新政策將會降低中國的宰制力。