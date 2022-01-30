朝鮮試射中程彈道導彈　文在寅：或重演2017試射ICBM戲碼

韓聯社1月30日引述聯合參謀本部消息報道，指朝鮮於同日早上發射的導彈為中程彈道導彈。總統文在寅譴責朝鮮違反聯合國安理全決議。



文在寅在相隔約1年後首度召開國家安全保障會議（NSC）緊急全體會議，反映他對朝鮮在1個月內7度試射飛彈的重視，更何況朝鮮30日試射的導彈，是近年射程最遠的導彈。

他在會上指出，朝鮮此舉已更接近朝鮮近期暗示廢除它自行宣布暫停核試與洲際彈道導彈（ICBM）的承諾。

文在寅在會上也譴責朝鮮試射中程彈道導彈違反安理會決議。文在寅指出，當前形勢與朝鮮2017年先後試射中、長程彈道導彈加劇半島緊張局勢時期相似，形容此舉是對國際社會以外交手段實現韓半島無核化及和平穩定的挑戰。

圖為1月30日，韓國總統文在寅在青瓦台召開國家安全保障緊急全體會議。（AP）

朝鮮在1月30日，在當地時間上午7時52分左右，從慈江道一帶朝東部海域發射了一枚導彈。

報道稱導彈射程約800公里，高度約2000公里，經研判聯合參謀本部稱那是一枚中程彈道導彈。這是繼2017年11月，朝鮮試射火星-15型洲際彈道導彈以來，首次試射射程遠於短程彈道導彈的武器。

報道稱文在寅未有直接使用「挑釁」一字，僅敦促朝鮮立即停止讓半島緊張局勢升級的行為，同時呼籲各方遵守通過對話解決問題這一原則，重啟對話。