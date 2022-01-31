知名播客節目散播疫苗不實資訊捱批　Spotify宣布改善措施

線上音樂及直播串流平台Spotify表示，他們將為所有涉及新冠肺炎的節目加上警告標籤，同時公布新規定，禁止發佈可能造成傷害或對公眾健康構成直接威脅的虛假醫療信息。



Spotify的行動，是為回應近日外界接連對Spotify的批評。美國著名主持人羅根（Joe Rogan），在他於Spotify的直播節目中呼籲聽眾拒絕接種疫苗，又鼓勵人們使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin）治療新冠肺炎。

羅根是Spotify中最受歡迎的播客之一，直播每集收聽次數高達千萬次。

圖為2019年5月，加拿大著名搖滾歌手尼爾楊的演奏會。尼爾楊不滿羅根在其節目散播疫苗不實訊息，要求Spotify將其音樂下架。（AP）

加拿大老牌搖滾歌手尼爾楊（Neil Young）及另一名民謠歌手Joni Mitchell，早前批評Spotify容許假消息散播，要求Spofity把他們的音樂下架。他們稱疫苗假信息會導致他人死亡，不希望自己的作品與羅根的節目在同一平台出現。

英國哈里王子夫婦亦表示關注事件。兩人表示自去年4月起已經向Spotify表達關注，要求採取措施確保平台信息真確。

在1月稍早的時候，一班醫生、科學家和醫療專業人士發出聯簽署信致Spotify，引用羅根在節目中討論疫情的不實言論，稱其誤導聽眾引起不安。

Spotify在1月30日表示，將採取措施應對疫情假消息。公司將為有涉及新冠肺炎的節目加上警告標籤，同時公布新規定，禁止發佈可能造成傷害或對公眾健康構成直接威脅的虛假醫療信息。