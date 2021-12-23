新冠肺炎｜歐洲反疫苗情緒高漲　法國檢逾18萬假健康通行證

法國12月20日稱自7月下旬推出健康通行證以來，檢獲查獲逾18萬張假證。衞生部長韋朗（Olivier Véran）20日稱為杜絕非法買賣與冒用，擬2022年立法要求餐飲和酒吧業界查驗顧客身份。包括法國及意大利假證問題，反映當地反疫苗情緒高漲。



法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）20日稱，當局上週已展開400個調查，查獲18.2萬張流通假的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）健康通行證，比早先估計的11萬張多很多。約100人被捕。

部份個案涉及真的醫生和護士合謀，導致舉證變得非常困難。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2021年12月18日，人們在意大利都靈示威，反對政府實施「綠色通行證」政策。（AP）

意大利亦有類似情況。西西里島（Sicily）巴勒莫（Palermo）警方21拘捕一名反疫苗運動領袖，以及一名涉嫌收錢助人假裝接種的護士。

美國《紐約時報》21日引述意大利新聞媒體播出的影片稱，警方指一名護士先將疫苗打入紗布墊，然後假裝用空無一物的針筒為人們接種。

意大利新冠「綠色通行證」以數碼或紙本形式發出，表明持有者已接種至少一劑新冠疫苗，或近期感染新冠之後康復，或過去48小時內新冠病毒核酸檢測結果呈陰性。按照規定，各企業和公共部門負責檢查員工的「綠色通行證」，違反規定的員工將遭停薪停職處罰，且面臨最高1,500歐元罰款。