美媒：戴琪與沙利文因對華貿易策略發生齟齬

美媒1月30日引述知情人士稱，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2021年9月在白宮戰情室會議上發生齟齬。



美國新聞網站Axios於1月30日引述知情人士稱，戴琪2021年9月在白宮戰情室會議上，在其他同僚面前指控沙利文向傳媒泄漏消息，以對她造成損害。

彭博社和《華爾街日報》2021年9月的報道稱，美國正考慮根據《1974年貿易法》第301條款來調查中國對企業的補助，此舉或會令美國向中國加徵關稅。

戴琪曾強調將為美國爭取貿易權益。（Getty Images）

Axios於1月30日發表的文章提及，戴琪因此生氣，她認為是國家安全委員會（National Security Council）官員向傳媒發放這消息，對她的對中國貿易政策評估構成損害。

事情發展到後來，看來是戴琪一方勝出，拜登政府並未宣布課徵新一輪301關稅，她則在2021年10月4日的演講中公布了拜登與賀錦麗對美中貿易關係的立場。

圖為2021年10月26日美國家安全顧問沙利文在白宮出席每日新聞發布會。（Reuters）

報道內文稱，拜登主政的白宮鮮少傳出官員之間發生人際衝突，這件事突顯美國貿易代表與國家安全顧問，在如何以及何時執行其中國戰略的各個方面的緊張情況。

內文稱戴琪與沙利文的爭端集中在策略手段，以及不同部門的主管領域劃分，這種爭議雖不至於破壞拜登政府尋求與印太盟友尋求達成數碼貿易協議的目標，但這種對抗未來有可能演變成人身攻擊。

這件事發生之際，還出現一個戲劇化的插曲，戴琪幕僚長托德（Nora Todd）1月31日離職，轉往沙利文的國家安全委員會擔任幕僚。

Axios稱，戴琪目前正在修補她與沙利文的關係。

沙利文接受Axios訪問時回應，他跟戴琪關係一切都好，稱這不是華府政壇的客套式的好，而是一般標準的好；蘇利文以「牛肉」與「牢騷」（beef）的雙關語稱：「我們唯一必須處理的牢騷就是牛肉出口問題。」

戴琪回應Axio查詢時則說，沙利文是實現拜登以工人為中心的貿易政策願景的關鍵合作夥伴，這政策為民眾美國人帶來成果。