英國「派對門」報告譴責首相府領導層失敗　約翰遜道歉

英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）主理有關英國首相約翰遜（Boris Johnson）涉違反防疫規定於唐寧街10號首相府舉行派對的調查報告。報告內容在1月31日公開。它被視對約翰遜的去留或有決定性的影響。



報告提及首相府及內閣辦公室曾舉行12次聚會。報告譴責首相府領導層，稱在英國因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續進行「封城」時，首相府一些聚會有嚴重違反防疫規定的事情。

文中指出，首相府「嚴重未能符合高標準」以及「領導力失敗」。

內文稱首相府的花園被「用於舉行未經明確授權或監督的聚會」而「這是不恰當的」。文中亦指出，首相府應從這些事件中汲取重大教訓，以及立即進行因應。

圖為2021年8月24日，英國首相約翰遜離開位於倫敦的首相府。（AP）

約翰遜赴國會回應

英國內閣辦公室1月31日發聲明稱已收到調查報告。約翰遜同日稍後將到國會回應報告。

他來到下議院發言時一開始就道歉，為他沒有做對的事道歉。他稱現在說這個或那個符不符合規例是沒用。他稱明白人們的憤怒。

他稱單是說對不起是不足夠的，「我們要從中學到（教訓）。

他稱現時不應就此事下結論，因警方正在進行調查。他稱，不過他現在開始整頓首相府。他稱會創立首相辦公室，並設有一名常務秘書。他將宣布加強有關方面工作的措施。他說：「我明白了，我會改正。」

迄今為止，約翰遜都堅稱不會為此事辭職下台。當他31日較早時被問及他是否想到自己的行為違規，他回應說：「你需等等看調查結果（發布）……但當然我堅持我以往的說法。」約翰遜已就失誤公開道歉，但他稱出席其中一個在首相府花園舉行的聚會時，視它為工作活動。

圖為英國首相約翰遜（右）的妻子西蒙茲（左）抱着女兒羅米。夫婦倆面對手提電腦屏幕，進行視像通訊。（英國首相府）

報告完整版暫緩公開

倫敦都會警察局稱已正式就事件展開刑事調查，警方將索取報告作參考。

作為警方調查的一部分，英國政府已在政府網站公布格雷的報告，不過這不是約翰遜所收到完整全文版本。報告「完整版」會在警方完成調查後公布。

格雷本在2021年聖誕節前準備報告，英國小報《快報》31日稱據悉她的報告在25日已完成。但倫敦都會警察局上週要求報告不要披露過多詳情，因警方正進行其調查。因此她須再就報告做出改動，以符合警方的要求。

圖為英國首相約翰遜（右）的妻子西蒙茲（左）抱着女兒羅米。夫婦倆面對手提電腦屏幕，進行視像通訊。（英國首相府）

屢次違規辦派對

英國獨立電視台（ITV）1月24日稱約翰遜在2020年6月19日下午，於首相府的內閣會議室出席由他妻子西蒙茲（Carrie Symonds）為他舉辦的生日派對。她與首相府人員為約翰遜唱生日歌，派對維時20至30分鐘，約30人參與。

英國在2020年6月因新冠肺炎疫情嚴峻而首次「封城」，實施限聚令。報道稱19日當晚約翰遜更於首相府招待多名親朋戚友，進一步違反限聚令。

來到2021年1月中，約翰遜又被揭發在2021年4月16日，即菲臘親王（Prince Philip）喪禮舉行的前一天，於首相府舉辧2場歡送員工的派對，違反防疫限制。首相府1月14日向英國王室道歉。首相府稱他當天並不在首相府內，也不知道當天那裏有聚會舉行。