加拿大總理杜魯多確診新冠肺炎

撰文：許懿安
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加拿大總理杜魯多1月31日在Twitter發文稱自己在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測呈陽性反應。

他在推文中寫道：「今天早上，我在新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。我感覺良好——本週我將繼續遙距辦公，同時遵循公共健康指引。所有人，請接種疫苗，並接種加強劑。」

杜魯多稱自從他其中一名子女在檢測中呈陽性反應後，他已自我隔離。他稱會繼續隔離，並在康復期間遙距辦公。

他在2021年已接兩劑新冠肺炎疫情，以及在1月初於渥太華一個藥房接種加強劑。

他雖然確診染疫，仍將舉行新聞發布會，就示威者導致渥太華部分道路堵塞之事發言。

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