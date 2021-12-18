新冠肺炎︱加拿大單日增逾7000確診創7個月新高　Omicron病例上升

加拿大的新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，據加媒報道，12月16日全國新增7,145宗確診，為5月以來的新高。新變種病毒株Omicron（奧密克戎）個案數字在當地上升。



路透社12月17日報道，加拿大的確診病例數量正在迅速增加，在部份省份，Omicron取代Delta成為主要變異株。加拿大電視網（CTV）報道，12月16日全國新增7,145宗確診，為5月以來的新高。

加拿大疫情仍在持續惡化，圖為杜魯多接種新冠疫苗。（AP）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）17日發推文稱，「我知道我們在國內部份地區看到創紀錄的數字可怕，但我也知道我們能夠度過這一關。」他敦促加拿大民眾接種疫苗並保持社交距離。

I know the record numbers we’re seeing in parts of the country are scary - but I also know we can get through this. Please, do what we know works. Wear your mask, keep your distance, and get your shots. If we continue to follow public health guidelines, we’ll get to better days. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 17, 2021

該國首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）則表示，加拿大的醫療系統可能很快就會「不堪重負」。她表示，如果Omicron真的成為主要變異株，「大量病例可能在很短時間內讓醫療系統不堪重負」。