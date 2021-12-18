新冠肺炎︱加拿大單日增逾7000確診創7個月新高　Omicron病例上升

撰文：唐飛 成依華
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加拿大的新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，據加媒報道，12月16日全國新增7,145宗確診，為5月以來的新高。新變種病毒株Omicron（奧密克戎）個案數字在當地上升。

路透社12月17日報道，加拿大的確診病例數量正在迅速增加，在部份省份，Omicron取代Delta成為主要變異株。加拿大電視網（CTV）報道，12月16日全國新增7,145宗確診，為5月以來的新高。

加拿大疫情仍在持續惡化，圖為杜魯多接種新冠疫苗。（AP）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）17日發推文稱，「我知道我們在國內部份地區看到創紀錄的數字可怕，但我也知道我們能夠度過這一關。」他敦促加拿大民眾接種疫苗並保持社交距離。

該國首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）則表示，加拿大的醫療系統可能很快就會「不堪重負」。她表示，如果Omicron真的成為主要變異株，「大量病例可能在很短時間內讓醫療系統不堪重負」。

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