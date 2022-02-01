復必泰疫苗｜全球首支供5歲以下兒童接種新冠疫苗　傳或2月底面市

美媒2月1日稱，供5歲以下兒童接種的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗面市或較預期為早。有聽過相關簡報的人1月31日稱，這個以2劑為完全接種的療法，可能在2月底準備好，未來數週可能獲得政府部門審批。



美國《華盛頓郵報》1日引述消息人士稱，聯手研製疫苗的美國藥廠輝瑞（Pfizer）以及德國生物新技術公司（BioNTech）預期最快在1日向美國食品及藥物管理局（FDA）遞交申請，讓這款疫苗供緊急使用用途。

該報引述知情人士稱，FDA呼籲兩家公司提交申請，這樣監管部門才可開始審視2劑接種的數據。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2021年12月15日，一名男童在羅馬接種輝瑞疫苗。（AP）

倘獲批准，它將可供僅6個月大幼嬰至5歲兒接種。這將是全球第一款供這個年齡組別接種的疫苗。

輝瑞及BioNTech於2021年12月公布，2劑接種在所有兒童年齡組別並無誘發類似在青少年及成人身上的免疫反應，但2劑接種在6個月大至2歲兒童身上確有保護性免疫效果。兩家公司於是在新一輪試驗中引進第三劑疫苗。這導致很多醫生及家長想盡快為特定年齡組別接種的希望落空。如今傳出疫苗可在2月底面市，對他們來說肯定是個好消息。

該報稱，有關第三劑接種的數據，料需待到3月下旬才出爐。屆時有關政府部門料將批准那些年齡組別接種第三劑。