烏克蘭局勢｜布林肯與拉夫羅夫通話　促俄立即為局勢降溫

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月1日通電話，討論烏克蘭局勢。布林肯敦促俄方立即為局勢降溫，從烏克蘭邊境撤走軍隊及裝備。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國國務院一名高級官員表示，布林肯與拉夫羅通話夫約30分鐘，形容雙方語調專業且相當坦率。布林肯在通話期間重申美國對烏克蘭主權及領土完整的承諾，及所有國家有權決定自己的外交政策和盟友。

這名官員說，布林肯告訴拉夫羅夫指，若俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不打算發動戰爭或讓烏克蘭政權更迭，那麼是時候撤走在烏克蘭邊境的軍隊和重型裝備，並展開嚴肅的外交討論。

拉夫羅夫回應指，美國聲稱的軍事升級並沒有發生，而俄羅斯只在自己的國界內調動軍隊。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，布林肯在通話期間重申美國願意繼續與俄方繼續交流的承諾，而對於美方已經回覆俄方提出的安全保障建議，布林肯與拉夫羅夫均同意在美方收到俄方的正式書面答覆後再次對話。