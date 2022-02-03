哈瓦那綜合症｜美國情報報告：部分個案或與脈衝電磁能量有關

美國情報體系（US Intelligence Community）一個委員會2月2日公開報告，指部分哈瓦那綜合症（Havana Syndrome）個案可能由脈衝電磁能量引起。



英國廣播公司（BBC）報道，該委員會審視過千份機密檔案，並訪問目擊者，集中找出一批患上四種與症狀有關的核心特徵人士，包括感到受壓、覺得有東西從特定方向或位置迫近等。

委員會審視五個可能引起這個症狀的可信性，分別是聲學信號、化學及生物劑、電離輻射、自然及環境因素、射頻及其他電磁能，並研究是否有可能產生有關症狀的隱密裝置。

報告認為，心理或社會因素雖然與部分情況有關，但不足以單獨解釋起因；而且亦沒法從環境或醫學條件解釋，他們指不太可能由神經系統功能性失調引起。委員會指出，射頻範圍內的脈衝電磁能量合理地解釋症狀的主要特徵，但指資料之間仍有疑團未解開。

委員會指，非標準天線或對人體產生影響，形容有關裝置只需少量能源並藏在隱蔽地方，而且可以透過空氣及穿過建築物的牆壁。不過當局沒透露這款裝置為何物，亦沒解釋它是否用於引起傷害或監視功能。

該委員會的職責不是調查誰是幕後黑手，但提出連串建議，包括收集更多標準數據，但關於偵測科技的內容則沒有解密。