普京訪華前新華社發文《俄羅斯和中國：着眼於未來的戰略夥伴》

俄羅斯總統普京2月4日訪問中國北京，出席北京冬奧會開幕禮，並與中國國家主席習近平會談。他在起行前夕通過新華社發表署名文章。



普京在文中指出，中俄是近鄰，有着悠久的傳統友誼和信任關係。俄中全面戰略協作夥伴關係進入新時代，達到了前所未有的水平，成為高效、負責和面向未來的典範。

他稱在即將進行的訪問中，將與習近平將全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題述計劃重點討論發展經貿合作的問題。

普京也在文中提及兩國在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗方面的合作。他稱感謝中國同行為在中國生產俄羅斯「衛星-V」（ Sputnik-V）和「衛星-Light」（Sputnik-Light）疫苗提供協助。

他寫道，當然，討論國際熱點問題也將是此行的一個重要內容。他稱對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎。中俄在當今複雜的國際局勢中發揮着重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容。他稱中俄正在共同努力，加強聯合國在國際事務中的核心協調作用，全力防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受到侵蝕。

圖為2019年6月5日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在克里姆林宮會面。（AP）

俄羅斯衛星通訊社2月2日引述克里姆林宮稱，普京與習近平4日在冬奧會開幕前舉行會晤，預計在中午左右舉行。北京冬奧的開幕禮時間定在晚上8時開始。

俄羅斯衛星通訊社指，佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前已表示，這次會談將是全面與廣泛，預計兩名領導人將討論的國際議題包括俄羅斯與美國、俄羅斯與北約對話、安全保障倡議等，也有能源、創新、太空等主要雙邊合作領域。

報道又稱，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov，暫譯）稱，按照計劃，普京在2月4日訪華期間會通過一系列雙邊文件，包括政府間、部門間和商業類文件等。