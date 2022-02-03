烏克蘭局勢︱俄軍三路陳兵烏境　美軍東歐增兵3,000應對

英媒2月2日稱，馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝的衛星圖片顯示，俄羅斯軍隊已兵分三路集結在烏克蘭邊境。馬克薩爾科技公司總部位於美國科羅拉多州。



天空新聞台（Sky News）2月2日引述馬克薩爾科技公司發言人稱，在過去的幾個月，軍事裝備／部隊已部署在一些衛戍區或附近、俄羅斯和克里米亞境內，以及毗鄰烏克蘭邊境的現有軍事訓練區。

發言人稱幾乎每個位於白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、克里米亞半島（Crimea）、以及俄羅斯西部的俄軍部署地點都有部隊帳篷和避難所，這意味着這些單位現在已部署軍隊，他們的整體戰備水平已提高。

之前已有衛星圖片顯示，俄羅斯在它們的基地部署大批大型設備，例如軍事用車。不過這些照片未有顯示出，有額外的軍隊已被送往接近烏克蘭的營地，或是已在烏克蘭境內。這些基地的地點，包括在克里米亞半島。俄羅斯在2014年將克里米亞半島吞併。

這一批衛星圖片，是首次展示出俄羅斯在這方面的舉動。

圖為2022年1月30日，由美國馬克薩爾科技公司拍攝的衛星圖片，顯示俄羅斯軍隊在白羅斯布列斯茨基的奧西波維奇訓練區部署SS26短程彈道導彈。（AP）

其中一張於1月30日拍攝的衛星圖片顯示，俄方已在白羅斯的訓練區部署SS26短程彈道導彈。

另外一批於2月1日拍下的衛星照片，顯示俄軍在Novoozerne的營地。Novoozerne是位於克里米亞半島的一個定居點。它距離半島烏控邊境約128公里。

照片中可見多行的營帳在照片下方一大部土地上建立起來。

圖為美國馬克薩爾科技公司2022年2月1日拍得的衛星照片，可見位於克里米亞半島的俄控範圍內、一個名為Novoozernoye的定居點中，建立起來的營帳愈來愈多。（AP）

美國國防部則於2月2日宣布，總統拜登（Joe Biden）已正式批准增派軍隊到歐洲東部，包括波蘭、德國及羅馬尼亞，預計為數大約3000人。