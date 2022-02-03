美軍特種部隊在敘利亞展開「反恐行動」　傳13人死亡

美聯社2月3日報道，美軍特種部隊2月3日凌晨在敘利亞西北部展開大規模反恐行動，並曾與另一方衝突，五角大樓形容任務成功。這次事件傳出有13人喪生，包括婦孺。英媒之後引述美方官員指，目標人物引爆炸彈，炸死自己與家人，包括女人和孩子。



目前未知美方的突擊目標對象，這次事件發生在敘利亞西北部靠近與土耳其邊境，有附近村民指歷時約2小時。俗稱「白頭盔」的敘利亞民防組織（Syrian Civil Defence）指，在美方突襲後發生的砲擊和衝突中，有13人喪生，包括6名兒童及4名女子。

總部位於倫敦的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）也指有13人死亡，包括4名兒童及2名女子。組織指，以美國為首的聯軍使用直升機降落在有關地區，並攻擊一座房屋，然後部隊與地面上的武裝人員發生衝突。

英媒之後引述美方一名高級行政官員指，在行動開始時，目標人物引爆炸彈，炸死自己與家人，包括女人和孩子。

2022年2月3日在敘利亞靠近與土耳其邊境、名為Atmeh的敘利亞村落，一名兒童向傳媒展示在事件後發現的彈藥殼（AP）

居民：看到爆炸與機關槍開火

報道指，在靠近與土耳其邊境、名為Atmeh的敘利亞村落，多名居民表示他們看到人體殘骸散落在村內房屋附近，他們指在事件發生時，看到有直升機、爆炸與機關槍開火。

居民與社運人士形容他們目睹了一次大規模的地面攻擊，認為這次突襲是自2019年10月ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）被殺以來的最大一次行動，美軍曾使用擴音機呼籲婦孺離開該地區。事件期間發生至少一次具規模的爆炸。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在一份簡短聲明中表示任務成功，「沒有美國傷亡人員，之後將提供更多資訊。」五角大樓未有講述這次行動的目標，也沒有說明是否有敵軍或平民傷亡。