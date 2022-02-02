敘利亞西北部嚴寒凍死7天大女嬰　父親哀痛孩子冷得像塊冰

卡塔爾傳媒2月1日稱，敘利亞伊德利卜省（Idlib）經歷極度嚴寒氣候之際，有2名女嬰凍死，其中一名女嬰只有7天大，她的父親哈桑（Mohamad Al-Hassan）傷心地說「我觸摸（她）時，她就像塊冰」。



半島電視台（Al Jazeera）1日報道，女寶寶法提瑪（Fatima）深夜在伊德利卜（Idlib）的拉赫曼醫院（Al Rahman hospital）離世，她來到這個世界僅得7天時間。她的父親哈桑一家原籍敘利亞南部的阿勒頗省（Aleppo），7年前踏上流離生涯。

醫生哈拉克（Fadi Hallak）稱，儘管法提瑪出生時並無任何併發症，但她仍不幸遭到最近數天的嚴寒天氣奪去生命。

英國廣播公司（BBC）報道，當地有兩名嬰兒在嚴寒中喪命，除了這位7天大的女嬰外，另一名女嬰也只有兩個月大。

▼圖為敘利亞的嚴寒情況▼

伊德利卜位於敘利亞西北部，是反對勢力的最後據點。報道指，敘利亞經歷長年內戰，約280萬人逃離家園到反對勢力據點，許多人住在破舊帳篷，沒有保暖衣服和暖氣設備。

聯合國已警告表示敘利亞情況正在惡化，當地嚴重經濟衰退，糧食價格則一年內升約一倍，當地欠缺用於提供援助的資金。

Displaced people in northwest #Syria are still dealing with the aftermath of the snow storms & severe weather that battered many of the camps in the last two weeks.



Humanitarian teams are responding, but more funding is urgently needed to scale up the response pic.twitter.com/3ZRvUeoFuj — Mark Cutts (@MarkCutts) January 31, 2022

土耳其《每日晨報》1月31日報道，敘利亞西北部降至只有攝氏零下5度，不少住在帳篷的人無錢買取暖用的燃料，在晚上生火燒衣服來取暖。