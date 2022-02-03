烏克蘭局勢｜白宮：不再使用「迫在眉睫」描述俄方可能侵烏

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）2月2日表示，美國政府在描述有關俄羅斯潛在入侵烏克蘭的狀況時，將不再使用「迫在眉睫」（Imminent）一詞。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮發言人普薩基在2日舉行的例行記者會上指出，「我用過這個詞一次，我認為其他人也曾經用過這個詞，而我們接着停止使用了，因為我認為這個詞發出一個我們無意傳遞的訊息，即是我們知道（俄羅斯）總統普京（Vladimir Putin）已經做出決定」。

普薩基補充道，「我會說我在絕大多數時候已經提及過（這個詞），我們說他可能隨時入侵。這是真的，我們仍不知道他已經做決定」。

美國官員兩週前開始升級對俄羅斯威脅的警告，當時普薩基在新聞發布會上表示，現在處於俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動襲擊的階段。

普薩基1月26日將襲擊描述為「迫在眉睫」，言論令烏克蘭政府憤怒，包括總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在內的烏克蘭官員不同意有關說法，表示此類描述可能會引致恐慌和經濟動盪。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月2日通電話，審視烏克蘭危機的應對策略，包括透過外交途徑協調，以及一旦俄羅斯入侵烏克蘭時，採取行動讓俄方即時付出經濟代價。