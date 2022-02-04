金正恩致電習近平祝賀北京冬奧成功開幕

朝鮮領導人金正恩向中國國家主席習近平發賀電，祝賀北京冬奧會成功開幕，稱這是中國的偉大勝利，呼籲改善中朝關係。



據朝中社2月4日稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩當天向中國國家主席習近平發去賀電，祝賀北京冬奧會在世界性公共危機和空前嚴峻的局勢下仍然成功開幕，祝賀中國取得又一個偉大勝利。

金正恩在賀電中表示，代表朝鮮勞動黨、朝鮮政府和朝鮮人民，熱烈祝賀北京舉辦第24屆冬季奧運會。北京冬奧會是中國共產黨和中國人民在實現中華民族復興的百年新徵程的第一年迎來的第一件大喜事，也是愛好和平、追求友誼、維護團結的世界各國人民和體育人共同的慶典。

2022年1月27日，北京冬奧村正式開村。（視覺中國）

金正恩表示，在捍衛、推進共同的社會主義事業的當前鬥爭中，朝中關係鞏固深化為堅不可摧、戰無不勝的戰略關係，兩黨、兩國人民正在政治、經濟、文化、體育等方方面面加強團結與協作。

金正恩在賀電中稱他堅信，本次大賽作為簡樸、安全、精彩的奧運盛會，定將在國際體育史上書寫光輝一頁，彰顯蒸蒸日上的中華氣派和大國實力。

他說：「我將一如既往地與習近平同志攜手並肩，不斷推動朝中兩黨、兩國關係朝着更高水平發展。」

2022年1月27日，張家口冬奧村正式開村。聳立在群山中的中國國家跳台滑雪中心——雪如意靜待冬奧會開幕。（視覺中國）

此前，據朝中社1月7日報道，朝鮮奧委會和體育省向中方致函，因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行，朝鮮雖不能參加北京奧運會，但朝鮮將全方位支持和聲援中國要舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會的一切事宜。

1月7日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對此回應稱，中方對朝方1月5日重申支持和聲援中國舉辦一屆隆重、精彩的奧運盛會表示感謝。這次朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，中方表示充分理解。

汪文斌說，中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動中朝傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。