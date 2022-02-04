解放軍團長擔任火炬手惹爭議　印度外交抵制北京冬奧

由於中國決定讓曾參與2020年6月加勒萬衝突的解放軍士兵祁發寶擔任北京冬奧會火炬手，印度宣佈對北京冬奧會進行外交抵制。



據《環球時報》稱，2月2日上午，北京2022年冬奧會火炬接力在冬奧公園舉行。第二棒是「衛國戍邊英雄團長」祁發寶。

據印度外交部網站消息，在2月3日的印度外交部例行記者會上，有記者問：祁發寶是2022年北京冬奧會火炬傳遞的火炬手，祁發寶參與了導致中印雙方人員傷亡的加勒萬衝突。中方這樣做，似乎是將奧運會政治化。印度對此有何反應？

2021年12月30日拍攝的北京冬奧會張家口冬奧村（冬殘奧村）。（新華社）

印度外交部發言人巴奇（Arindam Bagchi）上回應稱，「是的，我們看到了有關報道。中方將奧運會這樣的盛事政治化，確實令人遺憾。我想通知大家，印度駐北京大使館臨時代辦將不出席北京冬奧會的開幕式和閉幕式。」

《印度教徒報》在題為《印度外交官抵制北京冬奧會》的報道中稱，2021年12月宣布任命的印度駐華大使拉瓦特（Pradeep Kumar Rawat）預計將在未來幾周內上任，因此臨時代辦維姆（Acquino Vimal）目前是印度駐北京的最高外交官。

印度國家電視台Doordarshan還宣布，不會轉播北京冬奧會的開幕式和閉幕式。

《印度教徒報》稱，儘管以美國為首的十多個國家已經宣布外交抵制北京奧運會，但印度此前對北京冬奧會表示支持。

《新印度快報》稱，印度最高外交官將缺席北京冬奧會開幕式和閉幕式。兩個多月前，印度在俄印中三國外長會議上表示支持中國主辦北京冬奧會。

截至發稿時，中方尚未對印度上述決定作出回應。針對美國等多國決定外交抵制北京冬奧會，中國外交部發言人曾多次重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會。中方歡迎各界積極參與北京冬奧會，反對將體育政治化的行徑，這一立場是一貫的、明確的。