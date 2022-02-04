中俄就烏克蘭協調立場　美國警告中國公司

中俄外長會晤時，就烏克蘭局勢協調立場。美國國務院發言人隨後對中國企業發出警告，不要幫助俄羅斯，否則將面臨後果。



2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

據中國外交部網站公布，俄方通報了俄美及俄與北約關係的最新進展，強調安全不可分割的原則立場。中方對此表示理解和支持。

中俄雙方就金磚合作以及烏克蘭、阿富汗、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和地區問題深入對錶，協調了立場。

2022年2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅（右）在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（中國外交部）

在2月3日的美國國務院例行記者會上，發言人普賴斯（Ned Price）警告中國公司，如果他們試圖逃避俄羅斯入侵烏克蘭時美國對莫斯科實施的出口管制，中國企業將面臨後果。

普賴斯在回應相關提問時稱，「如果我們看到外國公司，包括那些在中國的公司，盡最大努力填補美國的出口管制措施，逃避、繞過（這些管制措施），我們可以使用一系列工具。」

「我不想推測這些工具是什麼，但我們確實有可以解決這個問題的工具，可以試圖為這個問題做出交代。」

2022年2月3日，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問北京，與中國外長王毅舉行會談。（新華社）

普賴斯說，俄羅斯應該知道，與北京建立更緊密的關係並不能彌補俄羅斯入侵烏克蘭所造成的後果。

「如果俄羅斯認為它將處於有利地位……通過與（中國）建立更緊密的關係來減輕其中一些後果，但事實並非如此。這實際上會使俄羅斯經濟在很多方面變得更加脆弱。」

「如果你拒絕與西方進行交易，拒絕從西方、從歐洲、從美國進口，你就會嚴重降低你的生產能力和創新潛力。」

2022年2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方一致同意共同抵制將體育政治化。（中國外交部）

普賴斯提及，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外長王毅在1月27日的通話中，就俄羅斯對烏克蘭採取行動的潛在影響進行了深入討論。

美國國務院發言人普賴斯在當地時間1月26日發布的聲明中稱，布林肯在與王毅通話時，強調了俄羅斯進一步侵略烏克蘭所帶來的全球安全和經濟風險，並表示，緩和緊張局勢和外交是負責任的前進道路。

據中國外交部發布的聲明，王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。

王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。