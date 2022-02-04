美國：中俄關係更緊密　不足以抵銷俄羅斯侵烏後果

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）1月3日警告稱，倘俄羅斯入侵烏克蘭，即使中俄聯盟更緊密，是不足以抵銷對俄制裁的效力。他也稱，俄羅斯企圖以中國作為其經濟命脈，將使它更依賴單一經濟強國。



美國霍士新聞2月3日引述有報道稱，俄羅斯在評估它可能無法使用北溪二號天然氣管道來輸氣往歐洲後，在尋求增加與中國的貿易協議。

普賴斯稱：「如俄羅斯認為能夠……通過與（中國）建立更密切的關係來緩減其中一些（入侵烏克蘭的）後果的話，事實並非如此。」他稱：「事實是這會讓俄羅斯經濟在很多方面變得更脆弱，如您不要與西方做生意的能力……您將明顯降低您的生產能力以及創新潛力。」他補充說：「普京知道這會對他的國家及經濟有重大後果。」

圖為2022年2月1日，美國務院發言人普賴斯在位於華盛頓的國務院出席記者會。（AP）

普賴斯也指出：「如果我們看到外國公司，包括那些在中國的公司，盡最大努力美國的出口管制措施，逃避、繞過（這些管制措施），我們可以使用一系列工具。」

美國發出警告之際，正值中國國務委員兼外交部長王毅2月3日會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）之時。

據中國外交部網站公布，俄方通報了俄美及俄與北約關係的最新進展，強調安全不可分割的原則立場。中方對此表示理解和支持。

中俄雙方就金磚合作以及烏克蘭、阿富汗、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和地區問題深入對表，協調了立場。