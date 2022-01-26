烏克蘭局勢｜拜登擬打擊俄羅斯　「制裁普京」以外還有哪些招數

撰文：房伊媚
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俄烏局勢升溫，美國總統拜登（Joe Biden）1月25日更表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，他將考慮直接制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。俄方早已反擊表明，制裁國家元首等同斷絕關係，華府不會不知道，但美媒1月25日就列出一系列美方在「制裁普京」以外可能會用來對付俄羅斯的招數。

美國政府可直接對普京實施制裁，也可制裁他身邊的人，包括他的親友、軍方和政治界親信、俄羅斯高層的人。美聯社25日稱，俄羅斯奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被指是普京的女友，美國可能會制裁她。商界寡頭和俄羅斯的銀行也有可能成為制裁對象。

卡巴耶娃：圖為2004年8月29日，俄羅斯體操運動員卡巴耶娃在雅典奧運藝術體操比賽中奪金。（Getty）

禁止俄羅斯使用SWIFT金融網絡

環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的金融網絡容許各國金融機構交換報文，從而完成交易。美媒指，美國和歐洲盟國可以禁止俄羅斯使用SWIFT金融網絡，這將令俄羅斯無法進行大量國際金融交易，包括收取出口石油和天然氣所得的利潤，它們佔俄羅斯國家收入的逾40%。因此這項制裁將可即時打擊俄羅斯經濟，亦造成長期影響，但此舉也將傷害到眾多其他經濟體，包括美國自己與德國等。

禁止俄羅斯用美元交易

美元是國際金融交易主要使用的貨幣，美國可單方面禁止俄羅斯使用美元交易。如美國實施這項制裁，俄羅斯人和俄羅斯企業會大受困擾，他們將在買東西、發薪金、以及進行其他日常交易時受阻礙。

拜登：圖為1月19日，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

出口管制

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）已確認，美國正考慮對俄羅斯實施出口管制。華府或會將俄羅斯列入出口管制名單，俄羅斯將與古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞一樣受嚴格管制。

美國可能將禁止企業向俄羅斯出口包括晶片在內的重要零件，令俄羅斯無法製造高科技產品。俄方的國防、民航和電子產業會受打擊。高科技企業也有可能會撤出俄羅斯。

透過債券市場實施制裁

美國為限制俄方籌集資金的能力，已於2021年禁止美國金融機構直接透過國家機構購買俄羅斯政府債券。惟這項禁令不涵蓋二級市場的交易，若俄羅斯入侵烏克蘭，華府或會將二級市場的交易納入現行禁令。

北溪二號：圖為2021年11月16日，德國盧布明一個天然氣接收站中的「北溪二號」天然氣管道地圖。（AP）

「北溪二號」天然氣管道

「北溪二號」天然氣管道（Nord Stream 2）穿越波羅的海（Baltic Sea）海底，它令俄羅斯能繞過途經烏克蘭的天然氣運輸系統，將天然氣輸送到德國。

美國國會議員早已提出制裁營運「北溪二號」的企業，共和黨人希望立即實施制裁，但民主黨人希望在俄羅斯入侵烏克蘭時才實施制裁。他們有可能會採取行動。德國官員曾稱，如俄羅斯入侵烏克蘭，他們或會禁止「北溪二號」運作。

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