美媒發布涉北京冬奧社論　中國駐美使館稱已致函《華郵》編委會

美國《華盛頓郵報》1月22日刊登一篇社論文章，內容稱中國籲參加冬奧的運動員「噤聲然後滑雪」。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇1月25日就這篇文章致函《華盛頓郵報》編輯委員會。他在信中指出，奧運會是體育盛會，不是政治舞台。



針對《華盛頓郵報》1月22日發表的社論《中國向冬奧會運動員傳遞的信息：噤聲然後滑雪》，中國駐美國使館發言人表示，北京即將迎來「冬奧時刻」。中方將以此為契機大力弘揚「團結友愛、公平競爭、相互理解」的奧林匹克精神，為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

劉鵬宇稱，奧運會是體育盛會，不是政治舞台。北京冬奧會是弘揚奧林匹克精神的競技場，不應受到政治干擾和操縱。以「言論自由」之名強迫運動員不顧國際奧委會規則「對外表態」，這是赤裸裸的道德綁架，尤其是社論中所鼓譟的對華論調都基於美國政府和一些媒體長期散布的涉華謊言。

中國駐美國使館發言人強調，北京冬奧會定將取得巨大成功，每個參與者都是勝利者。那些企圖將體育政治化的造謠者必將一敗塗地。

北京冬奧：圖為2022年2月2日，烏克蘭雪橇運動員在中國北京延慶區練習，備戰北京冬季奧運會。（AP）

《華盛頓郵報》1月22日以《中國向冬奧會運動員傳遞的信息：噤聲然後滑雪》為題發表社論。

此外美國專欄作家羅金（Josh Rogin）2月3日在《華盛頓郵報》的評論文章中，引述人權活躍分子披露，有來自多個國家的運動員在靜悄悄為抵制北京冬奧開幕式做準備，並說這些運動員「希望能聲援中國政府侵犯人權行為的受害者」。

羅金在文中引述人權活躍分子稱有來自多個國家的運動員在靜悄悄為抵制北京冬奧開幕禮作準備，並說這些運動員「希望能聲援中國政府侵犯人權行為的受害者」。

《中國日報》1月28日曾在微博上引述消息人士稱，美國有關方面制定計劃，欲誘拉運動員在北京冬奧會期間製造事端。消息人士透露，計劃包括鼓動各國運動員以各種理由表達對中國不滿、消極比賽甚至不參加比賽；美國還承諾，對加入該計劃的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源保護選擇消極比賽的運動員的個人聲譽。

消息人士稱這是美國反華勢力將體育運動政治化、蓄意干擾破壞北京冬奧會的又一例證，徹底暴露了美國反華勢力是北京冬奧會乃至國際奧林匹克事業的麻煩製造者。消息人士也稱，美國反華勢力企圖用金錢收買運動員，慫恿他們從事與運動員身份不符、與體育競技無關的活動。

北京冬奧：圖為2022年2月3日，一名斯洛伐克冬季兩項運動員在中國張家口市練習。（AP）

另一方面，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2月3日稱，美國有道德責任去譴責中國的侵犯人權行為，但她呼籲參加中國北京冬季奧運會的美國運動員不要冒險惹怒「無情的」中國政府。

佩洛西稱，運動員在北京時應專注於比賽，應抵擋公開發表意見的誘惑。她說：「不要冒險去惹怒中國政府，因為他們是無情的。」

美國國會議員1月31日敦促美國奧運官員作出準備，保護在人權課題上發聲的美國運動員，避免他們受到中國可能採取的報復性措施影響。