美國多位參議員提案禁止中美兩軍聯合演習　稱中國是敵人

多名美國共和黨聯邦參議員2月3日推出一項法案，提倡禁止美國與中國軍方之間舉行聯合軍事行動和演習。



據美國聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）網站消息，來自佛羅里達州的盧比奧和斯科特（Rick Scott）、密蘇里州的霍利（Josh Hawley）、來自印第安納州的布勞恩（Mike Braun）、德克薩斯州的克魯茲（Ted Cruz）以及田納西州的哈格蒂（Bill Hagerty）2月3日提出《堵住解放軍漏洞法》（No PLA Loopholes Act）。

2016年6月20日，參加「環太平洋-2016」聯合軍演的中美海軍7艘軍艦，在西太平洋進行戰術機動演練。（新華社）

美國參議院情報特別委員會副主席、外交委員會資深成員魯比奧辦公室在一份聲明中說，具體來說，《堵住解放軍漏洞法》將取消2000財政年度國防授權法案（NDAA）第1201條的規定，該條款允許美國軍方與中國軍方進行人道主義和救災方面的聯合軍事行動和演習。

該法案將對第1201條做出進一步的修訂，明確表示所有與解放軍的後勤行動和演習都應被禁止，而不是僅僅被認為是「先進的」行動。

參議員斯科特在新聞稿中稱，「中國不是我們的朋友或者夥伴，是我們的敵人，需要相應對待他們。」

中方多次表示反對中美「新冷戰」。中國外交部副部長樂玉成1月18日表示，造成中美關係今天困難局面的癥結在於美國奉行錯誤的對華政策，錯誤的對華認知，錯誤的時代觀、世界觀，在「中國威脅論」裏越陷越深，不能自拔。