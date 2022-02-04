北京冬奧檢測嚴謹　比利時選手隔離再隔離　憂無緣作賽一度痛哭

2月4日就是北京冬季奧運的開幕式。2月2日卻有一位比利時選手在IG上哭訴，表示她隔離後已三篩陰性，本來以為能住進選手村，卻被載到另一個設施繼續隔離，擔心將與本次奧運無緣，引發各界關注，在國際奧會（IOC）介入後，她終於重獲自由。



根據英國廣播公司（BBC）報道，比利時冬奧雪橇選手梅爾曼斯（Kim Meylemans）2月2日在instagram上稱，飛抵北京後，由於篩出新冠病毒陽性，遭到強行隔離三天。三天後，由於三篩陰性，她本來以為自己終於能前往選手村，沒想到卻被送往另一個隔離設施，可能要繼續隔離7天。她感到相當無奈，將自己的心聲上傳IG，哭著表示她不知道是否能重回選手村，情況對她來說相當困難，她也要求粉絲給她一點時間，思考下一步怎麼走。

梅爾曼斯在賽場英姿及她在接受隔籬時狀況：（按圖了解）

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她的影片立刻受到各界關注。國際奧委會（IOC）介入了解後，指出她其實可以進入選手村，只是因為目前沒有單人房，才暫時將她移至其他設施。後來，她再次於IG發聲，表示她已經抵達選手村，感到很安全，也能進行更好的訓練。梅爾曼斯在出發前就曾篩檢過12次，結果都是陰性，沒想到抵達北京卻篩出陽性，讓她錯愕不已。

（編按：她發文後數小時後，2月2日稍晚時間便離開隔離設施。）

根據CNN報道，中國是全球少數仍在執行新冠病毒清零政策的國家，從梅爾曼斯的例子，就能看出他們嚴格的規範。為了防止病毒蔓延，北京在舉辦冬奧時，採取閉環系統（closed loop system），冬奧就像一個完全與城市和廣大人口隔絕的「泡泡」。驗出陽性的人將會被驅出泡泡，在症狀消失並連續二篩陰性之前，不得返回泡泡內。讓許多驗出陽性的運動員，只能放棄參加這次的比賽。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】