北京冬奧｜大數據顯示熱度創歷屆之最　南方人、女性關注度更加高

北京冬奧周五（4日）開幕，百度日前發布《百度熱搜·北京冬奧會大數據》，顯示今次為「史上最火冬奧會」，熱度創冬奧會新高，並超過2008年後歷屆夏奧會。同時，大數據顯示南方人對冬奧會的關注超過北方，女性冬奧關注度高於男性等。



百度熱搜大數據顯示，北京冬奧的搜索熱度相比2014年索契冬奧會與2018年平昌冬奧會分別高出1372%與558%，也超過2008年北京奧運會後的歷屆夏奧會，比延期一年到2021年舉辦的東京奧運會熱度還要高68%。在網民最關注的北京冬奧會十大話題中，舉辦時間、中國隊奪金點、中國代表團名單、賽程等賽事要素皆成焦點。比賽項目方面，冰壺登上冬奧會賽事搜索熱度首位，緊隨其後的是短道速滑、花樣滑冰。

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有趣的是，雖然見到雪的機會更少，但數據顯示南方人比北方人更關注冬奧及各項冰雪賽事，自統計開始近30天搜尋冬奧相關內容的佔比中，南方人佔54%。若看性別分佈，女性網民對冬奧會及主要項目的搜索佔比顯然高於男性，其中在滑冰一項關注度佔比更達66.3%，打破了男性更關注運動賽事的刻板印象。而從年齡維度而言，80後是滑雪滑冰的主力，但00後表現出的興趣較90後更為濃厚。

對作為主角的運動員方面，「天才雙板少女」、自由式滑雪運動員谷愛凌在中國運動員熱榜中位列第一，知名的朱易、武大靖等人也進入熱榜。而前五高熱度的運動員中，女性運動員佔了4名。