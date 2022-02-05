美國公布阿富汗喀布爾機場爆炸報告　推翻「複雜襲擊」之說

2022年2月4日，美國國防部公布了對發生於2021年8月份阿富汗喀布爾機場的炸彈襲擊事件的調查結果，推翻了事發之初美國官員所指「涉及槍擊的複雜襲擊」的說法。



據美聯社2月4日報道，美國駐中東部隊最高將領——中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）4日表示，美國國防部在調查了2021年8月阿富汗喀布爾機場外爆炸事件後得出結論，一名自殺式炸彈襲擊者攜帶裝有滾珠軸承的炸藥單獨行動，造成了170多名阿富汗人和13名美國軍人死亡，並稱這一事件是無法預防的。

美國國防部稱，當時很多阿富汗人為防止在通過塔利班設置的檢查站時受阻，採用其他路線前往機場大門，炸彈襲擊者利用這一點，混在人群裏，避過塔利班檢查點並接近機場。

美軍撤離阿富汗後，塔利班特種部隊戰士聚集在哈米德·卡爾扎伊國際機場內。（AP）

美國國防部表示，早先認為這是一次涉及槍擊的複雜襲擊的想法被證明是沒有根據的。經事後調查，爆炸後的槍聲被發現是美軍和英軍開槍示警，沒有人被槍殺或受傷。

麥肯齊表示，調查顯示炸彈中的五毫米滾珠軸承造成的傷口看起來像槍傷。他說，該地區的一些部隊開槍示警，這讓其他人認為襲擊中還包括槍手。

爆炸發生之初，有美國官員曾將其描述為一場「涉及槍擊的複雜襲擊」。而一些遇難者家屬在接受英國廣播公司（BBC）採訪時曾表示，他們的親人並不是死於爆炸，而是在爆炸後引發的大規模恐慌中被美軍射殺。