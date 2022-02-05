烏克蘭局勢緊張之際　布林肯堅持下週訪亞　強調對印太國家承諾

美國務院2月4日稱國務卿布林肯（Antony Blinken）7日起程，9日至12日到澳洲墨爾本出席美國、日本、澳洲及印度外長會議。「四方安全對話」（Quad）是非正式的戰略對話機制，由美、日、澳、印4國組成。



布林肯在會議結束後，轉往斐濟首都蘇瓦（Suva）與太平洋群島領導人會面，討論氣候變化、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和災難援助等議題。他將是1985年以來首位訪問斐濟的美國務卿。

英媒引述政策分析人士稱，烏克蘭危機雖不斷升溫，但布林肯仍堅持到訪亞，旨在展示美國對印太地區的支持仍是華府優先事項，以抗衡中國在區內影響力不斷擴大。

美國務院稱他此行的目的是「與印太地區的盟友和合作夥伴接觸，以促進整個地區的和平、復原力和繁榮，並證明美國兌現夥伴關係承諾。」

圖為美國務卿布林肯2月1日在華盛頓國務院講話。（AP）

晤日韓外相談朝鮮

他離開斐濟後，12日會於夏威夷與韓國外長鄭義溶及日本外相林芳正舉行會談，討論應對朝鮮核問題等議題。

韓聯社4日稱，今次是朝鮮踏入2022年多次試射導彈之後，美日韓外長首次會面。預計他們透過這次會談，重點討論合作遏制朝鮮進一步挑釁並重啟對話的方案，以及應對全球挑戰。

華府稱，鄭義溶亦會與布林肯舉行雙邊會談，並會見美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）。

另外，日本申請將佐渡金山列為世界遺產，令日韓關係再次緊張，因此鄭義溶和林芳正會否在夏威夷舉行會談成為焦點，惟首爾方面沒有提及兩人是否會面。