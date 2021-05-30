布林肯與印度外長會談　提及加強印太合作及緬甸等地區問題

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-30 12:04

美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月28日在華盛頓會晤了來訪的印度外長蘇傑生（ S. Jaishankar），雙方就一系列問題進行了交流，包括中國問題。

對於這次會晤，美國國務院發表聲明稱，布林肯在會晤中重申了美國政府對加深美印全面全球戰略伙伴關係的承諾。

布林肯和蘇傑生討論了廣泛的問題，包括抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、通過「四方安全對話」（Quad）機制加強印太合作的努力，以及共同致力於應對氣候危機和加強多邊合作，包括在聯合國安理會的合作。

Productive discussion today with @DrSJaishankar on regional security and economic priorities to include U.S. COVID-19 relief efforts, India-China border situation, and our support for Afghanistan. As friends, we will work together to address these areas of shared concern. pic.twitter.com/BtoGJTUGEr — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 28, 2021

聲明指出，雙方還討論了地區事態發展、緬甸政變以及對阿富汗的持續支持。布林肯和蘇傑生承諾繼續在共同的經濟和地區安全重點領域進行合作。

與此同時，布林肯5月28日還在自己的官方Twitter帳戶上談及這次會晤。他在Twitter上寫道：「今天與蘇傑生就地區安全和經濟重點問題進行了富有成效的討論，包括美國新冠肺炎救援工作、中印邊境局勢以及我們對阿富汗的支持。作為朋友，我們將共同努力解決這些共同關心的領域的問題。」

蘇傑生也發推文透露這次會晤的內容，不過他沒有提中印邊界問題。蘇傑生説，雙方討論了雙邊合作的各個方面，以及一些地區和國際問題，包括印太地區、「四方安全對話」、阿富汗、緬甸、聯合國安理會事務以及其他國際組織。