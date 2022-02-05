韓國3男為追債禁錮少年68小時施暴　竟還迫吃火辣雞醬與辣椒

韓國3名男青年向一名17歲少年追債，2020年8月時將其禁錮68小時及施暴，其中竟包括強迫少年進食辛辣食物，如火辣雞醬、青陽辣椒等。3名被告一審時獲判8個月至1年不等刑期，至2022年2月5日首爾法院作出二審裁決，改判緩刑。



這次事件發生在2020年8月，17歲少年欠債未還，3名被告全某（23歲）、金某（23歲）及李某（22歲）把少年叫到一間汽車旅館後，將其禁錮並施暴，又要求他倒立，或脫下衣服後跳舞，然後3人拍攝影片放上網。

3人又曾把少年帶到附近餐廳，強迫對方進食火辣雞醬、芥末、青陽辣椒等。

圖為韓國的首爾高等法院大樓（首爾高等法院）

法院一審判決時裁定3人全數罪成，刑期為8個月至1年不等，至二審改為緩刑。

韓國《中央日報》報道，據首爾高等法院表示，考慮到被告在一審判決後與受害人方面展開磋商，並支付治療費，所以把3人改判緩刑，其中全某刑期1年、緩刑2年，及被判80小時社會服務令。

火辣雞醬（或稱辣火雞醬）是在韓國知名且受歡迎的辣醬之一，社交網站上也有不少民眾挑戰吃火辣雞醬或此醬汁拌麵的影片。青陽辣椒則不時出現於韓國綜藝節目，以作為「懲罰」藝人的遊戲。

▼同場加映：吃了青陽辣椒會怎樣？它曾出現於韓綜《Running Man》，主持人金鐘國因不慎吃到而最後無法完成遊戲▼