玩命用10秒吃完3顆「死神辣椒」　加拿大漢破世界紀錄後即時喪嘔

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健力士世界紀錄各種紀錄無奇不有，近期加拿大男子傑克（Mike Jack）就發起挑戰，嘗試在最短時間吃世上最辣的辣椒卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper），而這種辣椒只要吃一口，就能讓人辣到發痛。所幸傑克還是在10秒內吃完3顆死神辣椒，打破「健力士世界紀錄」，不過他也在吃完的下秒抱頭猛吐。

加拿大男士挑戰食辣椒創世界紀錄：

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據了解，卡羅萊納死神辣椒相比一般指天椒辣度高出近百倍，指天椒的史高維爾辣度單位只有3萬度，但死神辣椒卻可高達220萬度，一般人連一口都不敢嘗試。健力士世界紀錄Facebook近期分享一個辣椒紀錄，傑克為打破之前冠軍10.95秒吃完3顆死神辣椒的紀錄，特意發起挑戰。

只見，傑克在挑戰前先大聲吶喊為自己打氣，接着連搧自己多下巴掌，喝水深呼吸後，便拿起桌上的死神辣椒猛嗑，雖然他表情痛苦，但仍在9.72秒內吃完3顆辣椒，不過在吃完辣椒後，他隨即表情痛苦，抱着水桶猛吐。而健士氏世界紀錄小編也在帖文提醒大家，不要在家輕易嘗試，對那些不擅長吃辣的人，一顆死神辣椒就有可能會致命。

網友看完影片後紛紛留言，「吃完3顆死神辣椒，他之後3天都要待在廁所了」、「他可以一次把辣椒吞下去，或許不會那麼痛苦」、「為甚麼總有人在想各種方式找死」、「我們想看他吃完辣椒後隔天的反應」、「隔天他的菊花可能會爆開」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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