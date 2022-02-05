聯合國安理會開會　中國大使籲美　與朝來往應更有彈性

聯合國安理會閉門會議，討論朝鮮1月頻繁試射導彈之事。美國起草聯合國安理會聯合聲明以譴責朝鮮，惟中國及俄羅斯不簽字。中國駐聯合國大使張軍2月4日在會上呼籲美國與朝鮮來往應更有彈性。



阿爾巴尼亞、巴西、英國、法國、愛爾蘭、挪威、阿聯酋、日本及美國於4日發聲明譴責朝鮮，呼籲它停止破壞穩定的行動並重返對話。內文還提到：「我們持續呼籲朝鮮民主主義人民共和國正面回應美國和其他國家的提議，在不設前提的條件下會晤。」

金正恩政府單在2022年1月，已7度試射導彈，頻繁程度前所未見，其中還包括試射自2017年以來威力最強的導彈，被視為朝鮮可能重啟長程導彈及核武測試的暗示。

朝鮮進入2022年以來進行第7次試射：1月5日及1月11日，朝鮮兩次發射高超音速導彈；1月14日發射兩枚火車搭載的鐵路戰術導彈；1月17日試射兩枚戰術導彈；朝鮮國防科學院分別於1月25日及1月27日試射改良型長距離巡航導彈系統，測試地對地戰術導彈的傳統彈頭的威力；1月30日，朝鮮發射一枚「火星12型」（Hwasong-12）中程彈道導彈，這是2017年以來試射的射程最長的導彈。

圖為2022年1月30日，韓國首爾站一個電視熒幕在播放朝鮮2022年1月30日試射中程彈道導彈的新聞。（AP）

美國建議就朝鮮試射導院發聲明譴責平壤政府，但中國和俄羅斯等國家拒簽。

聯合國安理會4日應美國要求就朝鮮議題召開閉門會議。中國駐聯合國大使張軍在會前稱，緩解與朝鮮緊張關係，鑰匙在美國手中。他說：「如他們（指美國官員）想看到一些新的突破，就應展現更多誠意和彈性。」

張軍稱：「他們應想出更有吸引力、更實際、更有彈性，且符合朝鮮民主主義人民共和國需求的做法、政策及行動。」

張軍以美國前總統特朗普（Donald Trump）與金正恩在新加坡及越南會面為例，稱美朝領導人會面後，朝鮮真的暫停相關試射。但張軍感嘆稱，過去數月「我們看到的卻是衝突、譴責和制裁的惡性循環。」

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）會後稱中國和俄羅斯提議放寬制裁，將是實際上是獎勵朝鮮的「不良行為」。

當她被問及對張軍呼籲的回應，以及美國總統拜登（Joe Biden）是否認直接參與外交，她重申美國願在沒前設的情況下與朝鮮會面。

她稱，但在應承總統進行會面前，美方需更清楚這能達成什麼。她稱不評論特朗普政府取得的成果，但美國在過去4年都看到朝鮮有試射導彈，朝鮮沒停止行動，所以美國繼續施壓。