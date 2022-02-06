烏克蘭局勢｜美國促日本制裁俄羅斯　日方猶豫不願破壞日俄關係

日本共同社2月5日報道，美國正敦促日本，考慮一旦俄羅斯入侵烏克蘭，向俄方實施經濟制裁。日本為避免影響與俄羅斯關係，推遲了回應。



共同社引述外交消息人員報道，指華盛頓透過外交渠道，向日本轉達不能容忍俄羅斯軍隊調動的態度，並敦促東京加大對莫斯科的批評力度，向俄羅斯實施經濟制裁，不過日本推遲了回應。

在1月日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）舉行視像會議，岸田表示會以強而有力的行動來應對俄羅斯對烏克蘭的任何攻擊。俄羅斯回應指相關行動只會破壞兩國關係，對兩國對話氣氛適得其反。

圖為2月5日，烏克蘭歐布科希夫，志願軍正進行演習訓練。（Getty）

日本與俄羅斯在北方四島（俄稱南千島群島）存在爭端，兩國正就建立經濟特區進行磋商。日本自二戰以來，受美國及冷戰影響，與前蘇聯及今天的俄羅斯交流並不密切。儘管雙方恢復邦交，但至今未正式簽署和平條約。

報道指日本正採取與美國和其他西方國家保持同步，並試圖不激怒莫斯科的策略。報道亦引述政府內部指出，有呼籲聲音指政府不要在俄羅斯正式發動入侵前，宣布制裁相關措施。日本不希望烏克蘭事件破壞與俄羅斯關係，影響北方領土的談判與發展。